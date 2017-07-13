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مرصد الكهرباء: 5100 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

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مصراوي Masrawy

مرصد الكهرباء: 5100 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

08:21 م الخميس 13 يوليو 2017

مرصد الكهرباء: 5100 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

القاهرة- (أ ش أ):

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس، قدرها 5 آلاف و100 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يرتفع الحمل الأقصى اليوم إلى 30 ألفا و200 ميجاوات مقابل 30 ألفا و100 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و420 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السادسة و30 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد، نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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