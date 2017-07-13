اتهامها بالسرقة وتقليد «بوس الواوا».. مواقف أثارت الجدل حول ميرفت أمين

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اعتادت الفنانة ميرفت أمين على إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام، لكنها على الرغم من ذلك دائمًا ما تكون محط حديث الصحافة الإعلام، الذي أهتم بها في الفترة الأخيرة، خاصة أنها تعيش حالة من النشاط الفني تلك الفترة.

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز المواقف التي أثارت الجدل حول الفنانة ميرفت أمين..

بسرقة فكرة فيلم

اتهم الكاتب أحمد صفوت، صناع عمل فيلم "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، بسرقة روايته والتى كانت تحمل اسم "قسم النبي حارس" ومسجلة بالشهر العقاري والإذاعة والتليفزيون، الأمر الذي قامت على إثره نيابة البساتين، باستدعاء الفنانة ميرفت أمين وعدد من أبطال الفيلم، للاستماع لأقوالهم في واقعة سرقة الرواية.

كشفت تحقيقات النيابة، طلب الكاتب الاستماع لشهادة الفنان محمد رمضان عقب عودته في إجازة من العسكرية، والفنانين إسعاد يونس، عمرو عبد الجليل، هاني رمزي، خالد سرحان، علا رامز وحمادة هلال، وأمرت النيابة باستدعائهم للاستماع لشهادتهم.

تقليد «بوس الواوا»

على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على فيلم "مرجان أحمد مرجان"، الذي قامت فيه الفنانة بدور أستاذة جامعية، انقلبت الدنيا وقتها بسبب أحد مشاهد الفيلم، الذي تتقمص فيه شخصية هيفاء وهبي في أثناء أدائها لأغنيتها الشهيرة "بوس الواوا"، وانتقد البعض ظهورها بتلك الملابس الجريئة.

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أحتفظ بـ«شيشة» في منزلي

خلال إحدى حوارتها مع برنامج "نواعم"، صرحت الفنانة ميرفت أمين بأنها تحتفظ بشيشة في منزلها رغم أنها لا تشرب الشيشة، لكنها تحرص على وجودها من أجل صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها تثير الضحك، إذ أنها تنفخ الدخان في وجوه المحيطين بها.

وعلى الرغم من أن تدخين الشيشة شيء معتاد بين النجوم والنجمات، لكن الأمر أثار غضب جمهور الفنانة دلال عبدالعزيز، التي اعتادت الظهور دائمًا بالسبحة في عدد من المناسبات.

النقاب

خلال مشاركتها جنازة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، حرصت الفنانة ميرفت أمين على إخفاء وجهها عن المصورين عن طريق استخدام وشاح أسود خفيف رجح البعض أنه نقاب، خاصة أنها كانت تغطي أحيانًا وجهها بالكامل، ما أثار جدلا كبيرا حول ارتدائها الحجاب من عدمه.