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ترامب يلمح إلى إمكان حدوث تطور بشأن اتفاقية باريس للمناخ

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مصراوي Masrawy

يلمح إلى إمكان حدوث تطور بشأن اتفاقية باريس للمناخ

08:13 م الخميس 13 يوليو 2017

ترامب يلمح إلى إمكان حدوث تطور بشأن اتفاقية باريس للمناخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

باريس - (د ب أ)

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "شيئا ما يمكن أن يحدث" فيما يتعلق باتفاقية باريس للحد من تغير المناخ.

وأضاف ترامب- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس "يمكن أن يحدث شيئ ما فيما يتعلق باتفاقية باريس .. سنرى ما سيحدث، ولكن سنتحدث عن ذلك خلال الفترة القادمة، وإذا حدث ذلك سيكون رائعا، وإذا لم يحدث ، سيكون على ما يرام أيضا. "

وقال ماكرون انه يحترم التزام ترامب بتعهده في حملته الانتخابية بالانسحاب من اتفاقية المناخ، مضيفاً أن هناك "رغبة في مواصلة العمل" حول هذا الموضوع.

يذكر أن هناك نوعا من التوتر في علاقات واشنطن على المستوى الدولي بسبب مواقف الرئيس الأمريكي من قضايا مثل حماية المناخ وتحرير التجارة، كما أن ماكرون كان قد انتقد ترامب بشكل حاد بسبب إعلانه الخروج من اتفاقية باريس للمناخ.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى باريس اليوم الخميس في زيارة تستمر ليومين ، يكون خلالها ضيف شرف العرض العسكري السنوي ليوم الباستيل.

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