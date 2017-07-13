البحرية الليبية:إنقاذ 140 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة

طرابلس - (أ ش أ)

أكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، إنقاذ 140 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة شواطئ مدينة صبراتة غرب العاصمة الليبية (طرابلس)، اليوم الخميس.

وقال قاسم، في تصريح صحفي مساء اليوم، "إن زروق كفاح التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس خرج في دورية اعتيادية وتم اكتشاف هدف على بعد 6 أميال شمال صبراتة، تبين أنه قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين غير الشرعين يكاد يتحطم من الزحام الذي عليه".

وأوضح قاسم، أن من بين الـ140 مهاجرًا غير شرعي الذين جرى إنقاذهم 24 امراة وطفلين، مشيرًا إلى نقلهم لقاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

ونوه قاسم، إلى وجود سفينة تابعة لإحدى المنظمات الدولية على بعد 16 ميلاً من الساحل الليبي أثناء عملية الإنقاذ، وقال: "إن المثير للانتباه أن زورق الدورية ظل في المنطقة حتى منتصف النهار في انتظار مزيد من قوارب الهجرة غير الشرعية ليتم ضبطها وإنقاذها، غير أنه لم يظهر أي قارب طوال أكثر من أربع ساعات من الانتظار".

وأضاف الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، أن "وجود السفينة في المنطقة جعلنا نشك في أنها كانت على تواصل مع مهربي البشر، مما أدى إلى توقف قوارب الهجرة غير الشرعية عن الخروج طوال فترة تواجد دورية حرس السواحل بالمنطقة".