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شركة روسية تصدر لمصر أنظمة مراقبة لتأمين المطارات

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شركة روسية تصدر لمصر أنظمة مراقبة لتأمين المطارات شركة روسية تصدر لمصر أنظمة مراقبة لتأمين المطارات

التحرير

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أعلنت شركة "ألماز أنتى" الروسية، اليوم الخميس، أنها صدرت إلى أنظمة ووسائل مراقبة الحركة الجوية، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة فى المرحلة العملية بالفعل فى مصر.

وأضافت الشركة وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن هذه الأنظمة تهدف إلى تأمين المطارات والحركة الجوية للطائرات.

كان دميترى سافيتسكى نائب المدير العام لشركة "ألماز أنتى" الروسية المتخصصة فى صناعة الأسلحة قد أعلن أن الشركة ستمد مصر بأنظمة الرادار، لمراقبة الحركة الجوية ونظم الاتصالات وتوثيق المعلومات.

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وأوضح "سافيتسكى" خلال حواره مع وكالة روسية، أن هذا التعاون سيكون مع وزارة الطيران المدنى فى مصر فى مجال الملاحة الجوية، والمهمة الرئيسية تزويد المطارات المدنية المصرية بمعدات الرادار الحديثة، لمراقبة الحركة الجوية فى 5 مطارات هى: شرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، والعريش، وبرج العرب.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الطيران المدنى فى مصر استراتيجى مع الشركة وله أولوية على المدى الطويل، فضلا عن أنه خطوة أولى مهمة نحو تطوير التعاون فى مجال مراقبة الحركة الجوية والطيران المدنى.

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