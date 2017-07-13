بكري للمصريين: تحملوا المر من أجل مصر

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء الخميس، إن مصر تعاني من حرب إلكترونية شرسة تستهدف مؤسسات وأمن الدولة، لافتًا إلى أن ثقافة الرفض تتزايد، وأشار إلى أن هناك سعي دؤوب لتشويه كل شيء على أرض الوطن.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «عندما تفتح مواقع التواصل الاجتماعي تفاجئ وكأننا على أعتاب فوضى جديدة، محدش عاجبه حاجة، اغتيال كامل للشخصيات الوطنية، وإذا قولت كلمة لصالح الدولة فأنت عدو ومتآمر».

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تابع مخاطبًا المصريين: «احرصوا على بلدكم وتحملوا المرّ من أجلها، الناس اللي بتشكك في جيشنا مش مصريين»، مطالبًا بإحالة كل من يسيء للقوات المسلحة للمحاكمة العسكرية.