صور| رفعت السعيد: التيار السلفي مصدر «العقول المتشددة»

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هاجم رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، التيار السلفي في مصر، متهما إياه بأنه مصدر "العقول المتشددة"، وهم -رموز التيار السلفى- من يقنعونهم بتكفير المجتمع، منتقدًا قرار وزير الأوقاف بالتصريح للشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بإلقاء الخطبة بأحد أكبر مساجد الإسكندرية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، على هامش مؤتمر مكافحة التطرف والإرهاب فكريا، الذي افتتحه الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "الثقافة الإسلامية".

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وبخصوص قانون التظاهر قال السعيد، إنه ضروري، لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات، ومنها عدم اقتصار التظاهر على حديقة الفسطاط فحسب، مضيفا: "لما أقول لهم تظاهروا في حديقة الفسطاط بس، يعني بقول لهم اخبطو راسكم في الحيط".