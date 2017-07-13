«روس آتوم»: عقد بناء محطة الضبعة النووية جاهز للتوقيع

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قال نائب المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية كيريل كوماروف، إن العقد الشامل لبناء أول محطة طاقة نووية فى مصر بمشاركة روسيا جاهز تمامًا للتوقيع.

جاء ذلك فى التقرير السنوى للشركة الروسية عن عام 2016؛ حول العقد الخاص بإنشاء محطة "الضبعة" النووية بالقرب من البحر المتوسط فى مصر بالتعاون مع روسيا.

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يذكر أن روسيا ومصر وقعتا فى 19 نوفمبر 2015، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غربي مصر.

وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميجاوات لكل واحدة منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.