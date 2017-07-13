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مساعد رئيس «الوفد»: البدوي رفض طلب «أبو شقة» لتفويضه برئاسة الحزب

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مساعد رئيس «الوفد»: البدوي رفض طلب «أبو شقة» لتفويضه برئاسة الحزب مساعد رئيس «الوفد»: البدوي رفض طلب «أبو شقة» لتفويضه برئاسة الحزب

التحرير

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قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، إن الحزب في مرحلة إعادة هيكلة، من حيث اللجان النوعية والعمل التنظيمي، حتى يكون العمل مؤسسيا داخل الحزب.

وأوضح قورة لـ"التحرير" أنه سيتم تقسيم المحافظات إلى قطاعات، وكل نائب أو نائب مساعد سيكون مسؤولا عن قطاع، إضافة إلى التواصل مع الهيئة البرلمانية بشأن الملفات الاقتصادية والسياسية، وتقديم تقارير لتناقشه الهيئة العليا.

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ولفت قورة إلى أن رئيس الحزب، السيد البدوي، رفض طلب المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام، تفويضه لرئاسة الحزب، مؤكدا أن اللائحة لا تسمح له بذلك، ويمكن التفويض فى دراسة ملفات معينة ولوقت محدد، مشيرا إلى أن ملف الترشح على رئاسة الحزب، لم يتم فتحه أساسا خلال الاجتماع الأخير، تجنبا لحدوث صراعات مبكرة.

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التحرير

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