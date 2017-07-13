أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وكيل «الخطة والموازنة»: زيادة سعر الفائدة مؤقت.. ولا يتعدى 3 أشهر

Google+ Print
وكيل «الخطة والموازنة»: زيادة سعر الفائدة مؤقت.. ولا يتعدى 3 أشهر وكيل «الخطة والموازنة»: زيادة سعر الفائدة مؤقت.. ولا يتعدى 3 أشهر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لم يتم تشكيل أية لجان لدراسة آثار زيادة سعر الفائدة إلى 2%، مضيفا أن زيادة سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة، قد لا تتعدى 3 أشهر.

أضاف عمر، لـ«التحرير»، أن هذه الزيادة لها إيجابيات، منها أنها تشجع من يمتلك العملة الصعبة إلى تحويلها إلى الجنيه المصري للاستفادة بهذه النسبة، أما سلبياتها فهي أنها تحدث انكماش في السوق.

شاهد أيضا

كان البنك المركزي قرر رفع الفائدة مرة أخرى بنسبة 2%، بعد قرار الأخير برفع الدعم عن المحروقات، لتوفير نحو 40 مليار جنيه من عجز الموازنة، إلا أن قرار رفع الفائدة يؤثر على الاستثمار بحسب رأي عدد من خبراء الاقتصاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية