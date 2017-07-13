وكيل «الخطة والموازنة»: زيادة سعر الفائدة مؤقت.. ولا يتعدى 3 أشهر

التحرير

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قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لم يتم تشكيل أية لجان لدراسة آثار زيادة سعر الفائدة إلى 2%، مضيفا أن زيادة سعر الفائدة سيكون لفترة مؤقتة، قد لا تتعدى 3 أشهر.

أضاف عمر، لـ«التحرير»، أن هذه الزيادة لها إيجابيات، منها أنها تشجع من يمتلك العملة الصعبة إلى تحويلها إلى الجنيه المصري للاستفادة بهذه النسبة، أما سلبياتها فهي أنها تحدث انكماش في السوق.

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كان البنك المركزي قرر رفع الفائدة مرة أخرى بنسبة 2%، بعد قرار الحكومة الأخير برفع الدعم عن المحروقات، لتوفير نحو 40 مليار جنيه من عجز الموازنة، إلا أن قرار رفع الفائدة يؤثر على الاستثمار بحسب رأي عدد من خبراء الاقتصاد.