وفاة الممثل الأمريكي "دينيس فارينا" عن 69 عامًا

كتب : إنجي رأفت منذ 1 دقيقة

توفي الممثل الأمريكي دينيس فارينا، الذي عرف بـ"الرجل القوي"، واشتهر بدوره في مسلسل "القانون والنظام" الذي لعبه لسنوات، عن 69 عامًا، في مدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا، في أعقاب إصابته بتجلط في الدم على الرئة.

اشترك فارينا في أفلام الجريمة و الإثارة الأمريكية فكان دائمًا يمثل دور ضابط الشرطة، وظهر في فيلم "Midnight Run" وفيلم "Get Shorty" الذي قدم فيه دورا كوميديا ومختلف عن أدواره السابقة.

وظهر الممثل الراحل في المسلسل التليفزيوني الشهير "Law & Order"، والذي قدم فيه دور ضابط الشرطة الذي يجمع بين المرح والشدة.

وقال المخرج الأمريكي بول فيج الذي شارك فارينا في العديد من الأفلام، إن فارينا كانت لديه موهبة سيفتقدها الجميع فهو الممثل الوحيد الذي قدم دور ضابط الشرطة الكوميدي والصارم في نفس الوقت.

توفي فارينا تاركا زوجته "Marianne Cahill " وثلاثة أبناء وستة أحفاد له، لكن ستظل أفلامه التي قدم فيها العديد من الأدوار المتميزة التي لن ينساها الجمهور.