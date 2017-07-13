نائبة تطالب بتحرير سعر الدقيق لوقف الدعم المهدر

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أشادت سعاد المصري، عضو مجلس النواب، عن محافظة بورسعيد بقرار الحكومة بتثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش للمواطن.

وأضافت المصري، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الخبز العمود الفقري للغالبية العظمى من الأسر المصرية ومحدودي الدخل والبسطاء، وأن أي ارتفاع في سعره يؤدي إلى كثير من الضرر للشعب المصري.

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وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد عدة مرات على عدم المساس بدعم الخبز، لأنه الأساس لطعام الفقراء، وأن الحكومة لن تأتي على السلعة الأساسية للمواطن، لافتة إلى أنه تمت إثارة الشائعات خلال الفترة الماضية عن رفع الدعم عن الخبز وأن مثل هذه الشائعات الغرض منها إحداث حالة من الجدل، وأن يكون هناك أزمة ثقة بين الشعب وحكومته.

وطالبت المصري من الحكومة بضرورة السيطرة على الأسواق، ومواجهة تلاعب أصحاب المخابز، مع تحرير سعر الدقيق لوقف الدعم المهدر، مؤكدة أن القرار يوفر 8 مليارات جنيه.