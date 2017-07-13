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«الزراعة»: 10% عجزًا في إنتاج الدواجن

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«الزراعة»: 10% عجزًا في إنتاج الدواجن «الزراعة»: 10% عجزًا في إنتاج الدواجن

التحرير

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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدواجن بدأت في الانخفاض، مستكملًا: «أسعار الدواجن منخفضة، لكن المشكلة إنها بتوصل للمستهلك بسعر أعلى».

أضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الزراعة لبحث تدبير أماكن لإنشاء مشروعات للثروة الداجنة، منوهًا بأن العجز في إنتاج الدواجن بلغ 10%.

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وأشار إلى أن المشروعات الجديدة تستهدف إنتاج 142 مليون دجاجة إضافية، موضحًا أن مرض أنفلونزا الطيور هو السبب في إحداث عجز في الإنتاج، مناشدًا رجال الأعمال بالاستثمار في مشروعات الإنتاج الداجني.

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التحرير

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