أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي "فيشا سليم" بالغربية يطالبون بعزل "المأذون المزوّر"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي "فيشا سليم" بالغربية يطالبون بعزل "المأذون المزوّر"

08:11 م الخميس 13 يوليو 2017

  • عرض 4 صورة

    82fe25d1d1.jpg

  • عرض 4 صورة

    5ccea2acc8.jpg

  • عرض 4 صورة

    c60ef62a24.jpg

  • عرض 4 صورة

    c8a16ee046.jpg

إعادة الألبوم

أهالي بلطيم لوزير الصحة:

الألبوم التالى

أهالي بلطيم لوزير الصحة: "مفيش أدوية في المستشفيات"

الغربية - مروة شاهين:

جمع أهالي قرية فيشا سليم، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية توقيعات فيما بينهم والقرى المجاورة لسحب الثقة من "ح.م.ع" مأذون القرية، خاصة بعد صدور أحكام نهائية ضده مرتبطة بجرائم مخلة بالشرف، وتزويره عقد زواج عرفي بينه وبين محامية دون علمها، وبعد حصول المحامية على أحكام ضده.

وقال محمد عبد الرحمن، من أهالي القرية، إن هذا المأذون أساء للجميع لأنه تخطى كل حدود الأدب والأعراف، بتزوير عقود عرفية بينه وبين نساء من مختلف أنحاء محافظة الغربية، ولم يراع أن مهنة المأذونية هي مهنة مرتبطة بالعدل والشرف والكرامة، وإذا افتقدهم لابد أن يتنحى أو يقال من منصبه، حتى لا تحدث فتنة في المحافظة ويقال إن هناك مأذونًا يزوّج شرعي وآخر يزوّج عرفي.

من جانبه، صرح سامي علام، محامي فتاة الغربية "التي تزوجت عرفيًّا دون علمها"، أن من قام بتزوير العقد العرفي هو مأذون قرية فيشا سليم من أجل ابتزازها والحصول على مبالغ مالية نظير التنازل عن أحكام سابقة له ولمحاميه قد حصلت عليها "داليا مرسي تركي" ضدهما، حينما رفعت دعاوى قضائية تتضمن تزوير إيصالات أمانة لها ولوالدتها.

وقال علام: "إن المأذون اتفق مع آخرين على الحضور أمام المحكمة دون علم المحامية؛ ما ترتب عليه حصوله على حكم ضدها ووالدتها بالحبس، وعند علمهما بصدور الحكم طعنا عليه أمام محكمة الاستئناف وحصلا على حكم البراءة وإحالة "ع.ل"، محامي مأذون فيشا سليم للنيابة العامة بتهمة التزوير العمد في إيصالات الأمانة التي قُدمت باسم "داليا تركي" ووالدتها".

وأكد محامي الفتاة، أن هذا المأذون دائم السب والتشهير للمحامية داليا تركي، التي حصلت على حكم ضده يتضمن تغريمه ودفع تعويض مؤقت لها، قائلا: إن المأذون يجمع بين وظيفتين، كونه مأذونًا ومفتشًا بمديرية القوى العاملة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. والد طالب "الثانوية" الغارق بالغربية: "كان حلمه الالتحاق

    أخبار

  • محافظ مطروح: توفير 1134 وظيفة جديدة للشباب هذا العام

    أخبار

  • بالصور.. تجمهر العشرات من المعلمات أمام محافظة الغربية احتجاجًا على

    أخبار

  • محافظ دمياط: صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة خلال أيام

    أخبار

إعلان

6bfe9ac731.jpg
c850017288.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)