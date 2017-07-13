وزير الصحة: بدء التشغيل التجريبي لمستشفى برج البرلس المركزي السبت المقبل

القاهرة- (أ ش أ):

قرر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لمستشفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ بداية من يوم السبت القادم، تمهيدا للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

جاء لذلك خلال الجولة التفقدية، لوزير الصحة والسكان، واللواء السيد نصر محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال الإنشاء والتطوير بمستشفى برج البرلس المركزي.

وأجرى وزير الصحة والسكان جبيرة ليد طفل عمره حوالي 5 سنوات، تصادف وجوده بالمستشفى أثناء الزيارة ، وعلى الفور قرر الوزير إجراء الجبيرة بنفسه لتصبح أول عملية تجرى بالمستشفى قبل بدء التشغيل التجريبي.

وقال وزير الصحة والسكان، إن المستشفى تم تطويره بتكلفة بلغت حوالى 150مليون جنيه للانشاءات والتجهيزات، ومقامه على مساحة 3725 مترا مربعا ، حيث تم البدء فى عملية التطوير منذ شهر نوفمبر2014 ، لافتا الى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة هو الذي يقوم بعملية الانشاء والتطوير.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن سعة المستشفى 73 سريرا منها 48 سرير إقامة، و7 أسرة للعناية المركزة، 18 حضانة للأطفال، و6 غرف للعمليات ، و6 أسرة للافاقة، بالإضافة إلى 16 ماكينة غسيل كلوي، و30 عيادة خارجية و3 صيدليات ، وقسم للاشعة وآخر للمعامل.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المستشفى تقدم الخدمة الثنائية، لافتا الى أن المستشفى مجهزة على اعلى مستوى وأن الوزارة تملك التجهيزات والمستلزمات اللازمة لجميع المستشفيات المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وشدد على أن الوزارة تعمل على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.