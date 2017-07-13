"الوزراء": لايوجد ضغوط على مصر لإثنائها عن موقفها بشأن قطر

القاهرة- (أ ش أ):

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقريره الصادر اليوم الخميس، أنه تم التنسيق بين مصر، والبحرين، والإمارات، والسعودية مع المجتمع الدولي حول الأزمة القطرية، التي تعد محورًا رئيسًيا في المحادثات، مشيرًا إلى أن الدول الأربع أوضحت موقفها ضد "تنظيم الحمدين"، وأنه لا رجوع عنه في ضوء دعمها للإرهاب.

وأكد المركز، في بيان له، أنه لا يوجد ضغوط على مصر لاثنائها عن موقفها فالمجتمع الدولي يعلم جيدًا أن "تنظيم الحمدين" القطري يدعم الإرهاب، كما لا توجد ضغوط على كفاءة الأطراف من أجل الوصول لتسوية.

وبالسؤال عن ما هي إجراءات تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع و الخطوات المستقبلية للتعامل مع الملف القطرى، أوضح المركز أن التنسيق قائم وتم اتخاذ الإجراءات بالفعل، حيث تم لقاء بالقاهرة بدعوة من وزير الخارجية المصري.

وأوضح المركز أنه من المقرر أن يعقد اللقاء القادم بالمنامة، كما تم اجتماع رؤساء مخابرات مصر والبحرين والسعودية والإمارات يوم الثلاثاء 3 يوليو وأصدروا بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري، وجاء البيان أن الدول الاربع ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية بالشكل الذي تراه في الوقت المناسب بما يحافظ عل حقوقها وأمنها واستقرارها.