بالتفاصيل.. الأوقاف تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لبعض التخصصات منها شيخ، وإمام مسجد، ومقيم شعائر، ومؤذن، وعامل مسجد، ومدير إداري (فترة مسائية كعمل إضافي من العصر إلى العشاء) وأمين مكتبة، وكاتب نذور وذلك للعمل بالمساجد الكبرى ومساجد النذور.

شيخ مسجد

وذكر بيان لوزارة الأوقاف الخميس، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظيفة شيخ مسجد هي: أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة وعلى درجة كبير (مدير عام)، وألا يقل السن عن 50 عامًا، وحاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما اشترطت الوزارة لتلك الوظيفة ألا يكون المتقدم لها سبقت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم، أو الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره، وأن يكون حسن السير والسلوك و سليم البنية، كامل الحواس والأعضاء و ألا يكون قد سبق له العمل بأي من المساجد الكبرى أو مساجد النذور و أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن، وكذا المقابلة النهائية.

وأوضح البيان، أن الاختبارات للمتقدمين ستتضمن أسئلة في النواحي الإدارية إضافة إلى القرآن الكريم والمواد الشرعية والثقافية، وسيتم العمل بالنسبة المئوية وإضافة (15) درجة للحاصلين على الدكتوراة و(10) درجات للحاصلين على الماجستير و(5) درجات للأئمة المتميزين في المجموع الكلي.

إمام مسجد أو مقيم شعائر

بالنسبة لشروط التقدم لوظيفة إمام مسجد أو مقيم شعائر أوضحت الوزارة في بيانها، انه يجب أن يكون المتقدم لأي منهما مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة و ألا يقل سنه عن 30 عامًا وأن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة و لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة و ألا يكون قد سبقت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره.

كما يشترط ان يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن، وكذا المقابلة النهائية، علمًا بأن الاختبارات ستتضمن أسئلة في القرآن والمواد الشرعية والثقافية، إضافة إلى حسن الصوت، وسيتم العمل بالنسبة المئوية وإضافة 15 درجة للحاصلين على الدكتوراه و10 درجات للحاصلين على الماجستير و5 درجات للأئمة المتميزين في المجموع الكلي.

مدير إداري ​

اما شروط التقدم لوظيفة مدير إداري فيجب أن يكون المتقدم مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة و مضى على تعيينه 10 سنوات خدمة فعلية، وألا يقل سنه عن 35 عامًا و حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2014 – 2015 – 2016). و ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، او سبقت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره واجتياز الاختبارات.

كما تنطبق نفس الشروط على وظائف مؤذن وعامل مسجد و أمين مكتبة و كاتب نذور مع التقدم للوظيفة بملء البيانات وفق النموذج المدرج على موقع الوزارة الاليكتروني.