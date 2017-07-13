مرتضى منصور: «الشناوي وجنش» تهربا من مواجهة الجيش

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن ثنائي حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم «جنش» تهربا من مباراة فريق الزمالك أمام طلائع الجيش، المقرر لها اليوم في التاسعه مساءاً في اطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

وشدد رئيس نادي الزمالك علي أن محمود جنش يدعي الإصابة منذ 8 أسابيع ، حتي لا يجلس إحتياطيًا، وبالنسبة للشناوي لا يريد اللعب اليوم، وقال أنه ليس له "مزاج" لخوض اللقاء.

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وأضاف منصور أن يحمل المسئولية كاملة لثنائي حراس المرمي إذا أخفق الفريق اليوم في لقائه، وأنه سيكون هناك حساب عسير عقب اللقاء.

وواصل منصور: أن جنش والشناوي وبعض اللاعبين يقوما بالتآمر من أجل إسقاط نادي الزمالك.