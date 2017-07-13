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ميدو: فخور بإيقافي دفاعا عن مصلحة الكرة المصرية

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ميدو: فخور بإيقافي دفاعا عن مصلحة الكرة المصرية ميدو: فخور بإيقافي دفاعا عن مصلحة الكرة المصرية

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة، على قرار لجنة المسابقات بإيقافه 6 مباريات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لقيامه بأفعال مشينة ضد المسموح لهم بالتواجد مع النادي الأهلي، في مباراة دجلة، أمس الأربعاء.

وكتب «ميدو»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «فخور بإيقافي الذي تعلموا جميعا أنه بسبب مواجهتي لاتحاد الكرة، وما قلته بعد المباراة، فخور بايقافي بسبب دفاعي عن مصلحة الكرة المصرية».

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ميدو

يذكر أن لجنة المسابقات، وقعت غرامة مالية أيضًا على النادي الأهلي للسباب الجماعي من قبل المسموح لهم بالتواجد ضد ميدو.

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التحرير

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