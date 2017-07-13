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لافروف ينفي مجددا اتهامات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

لافروف ينفي مجددا اتهامات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

07:22 م الخميس 13 يوليو 2017

لافروف ينفي مجددا اتهامات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

سيرجي لافروف

برلين - (د ب أ)

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مجددا صحة الاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها تدخلت في معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وحاولت دعم الرئيس الأمريكي دونالد ، الذي كان مرشح الحزب الجمهوري آنذاك في مواجهة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي.

وقال لافروف، خلال ندوة نقاشية في مؤسسة كوربر في العاصمة الألمانية برلين، حسب الترجمة الرسمية،:" خلال الأشهر الثمانية الماضية للتحقيقات الراهنة، لم تكن هناك حقيقة واحدة أمكن وضعها على الطاولة، فهذه مجرد تكهنات".

وفي إشارة إلى إمكانية تأثير بلاده على الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في سبتمبر المقبل، طمأن الوزير الروسي الحاضرين بقوله:" لا تقلقوا".

وقد تجدد الاهتمام بالقضية خلال الأسبوع الجاري، بعد أن كشف نجل ترامب، دونالد ترامب الابن، أول امس الثلاثاء عن عدة رسائل بالبريد الإلكتروني حول ترتيباته الخاصة للقاء محامية روسية زعمت فيما يبدو أن لديها معلومات تسيء للمرشحة الرئاسية المنافسة كلينتون.

وكشف ترامب الابن عن تبادل رسائل إلكترونية مع الصحفي والوكيل الإعلامي، روب جولدستون، الذي رتب اللقاء بين ترامب الابن والمحامية الروسية.

وكتب له جولدستون المقرب منه في إحدى الرسائل:" هذه على ما يبدو معلومات لها قيمة كبيرة وحساسة، لكنها جزء من دعم روسيا والحكومة للسيد ترامب".

وتعد الرسائل الإلكترونية حتى الآن على أنها أوضح مؤشر على أن احتمال وجود تعاون بين فريق ترامب الانتخابي وروسيا، واتفاقات سرية بين الجانبين.

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