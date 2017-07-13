أهالي بلطيم لوزير الصحة: "مفيش أدوية في المستشفيات"

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شكا مواطنون بمدينة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، خلال تفقده مستشفى بلطيم المركزي، ضمن جولاته، من عدم وجود أدوية داخل هذا المستشفى، مثلما الحال في باقي المستشفيات، على مستوى المحافظة.

فيما تدخلت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتورة لميس المعداوي، سريعًا وطلبت من مدير المستشفى إرسال استمارة طلبية صرف أدوية للمديرية، تقدر بمبلغ 150 ألف جنيه، لحل تلك المشكلة، واستجابة سريعة منها لشكوى الأهالي، أمام وزير الصحة.

كان وزير الصحة والسكان، ومحافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، تفقدا مستشفى بلطيم المركزي الجديد، بتكلفة إنشاءات 134 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية، على مساحة 5200 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ بها 85%، حيث يجري تنفيذها في 18 شهرًا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكشف محافظ كفر الشيخ لوزير الصحة، عن تشغيل هذا المستشفى، ودخوله الخدمة خلال شهرين، وتضم المستشفى 149 سريرًا، و 27 ماكينة غسيل كلوي، و13 عناية مركزة، و 12 حضانة للأطفال حديثي الولادة، وعدد 4 عناية قلب.