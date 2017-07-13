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«تعليم النواب»: الدولة نجحت في العبور بسفينة الثانوية.. وفرضت هيبتها

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«تعليم النواب»: الدولة نجحت في العبور بسفينة الثانوية.. وفرضت هيبتها «تعليم النواب»: الدولة نجحت في العبور بسفينة الثانوية.. وفرضت هيبتها

التحرير

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قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الدولة نجحت في العبور بسفينة الثانوية العامة بنجاح وأكدت هيبتها، مضيفا أن نتائج الثانوية العامة عادت إلى المعدلات الطبيبعية، بعد أن كان هناك "مغالاة فى النتائج بشكل يدل على فساد فى العملية التعليمية".

وأضاف أباظة، في تصريحات لـ"التحرير": "قضينا على صفحات الغش جميعها، وما تعرف باسم الشاومينج، فلا وجود لها الآن، وهذا يؤكد هيبة الدولة"، مشيرا إلى أن قلة التظلمات دليل على نجاح نظام البوكليت.

وتابع: "نحن فى طريقنا لضبط العملية التعليمية، حتى يكون المنتج محترم؛ لأننا نعلم أن طلاب المرحلة الثانوية الآن هم نتاج العملية التعليمة السابقة"، مضيفا: "نحن بصدد إعادة صياغة منظومة التعليم مرة أخرى، حتى تنتج الطالب المصرى القادر على الإبداع والإبتكار، والذى يحمل الإنتماء والثقة فى الدولة وشخصية متوازنة، وهى خطة طويلة المدى".

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وأشار إلى أنه من المتوقع العمل بنظام الثانوية الجديد، نظام تراكم الثلاث سنوات، من العام القادم، وإلغاء إمتحان الثانوية العامة تماما، ويكون نظام التقديم المتراكم على 3 سنوات، كما أن النظام القادم ليس له علاقة بالدرجات فالطالب منذ دخولة الصف الأول الثانوى سيتم عمل ملف له يسجل فيه أنشطته وإنضباطه ومشاركته فى البحث والإبتكار، وقدرته على الإبداع.

وأوضح أنه سيتم تقييم الطلاب من جانب لجان خارجية من موجهين المواد ومديرى المدارس، حتى لا يقول أحد أن المدرسين سوف يمارسون أعمال البلطجة على الطلاب بإرغامهم على أخذ دروس خصوصية، مضيفا:" نحن نجرم الدرس الخصوصية، وسوف ننظر بشدة لرفع مستوى المعلم لأنه من سيقوم بتنفيذ هذه العملية التعليمة.

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التحرير

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