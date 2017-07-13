خالد الجندي: «الروح ليست شرط الحياة.. بتطلع وبتبقى لسه عايش»

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا ارتباط بين الروح والحياة، لافتًا إلى أن الروح تخرج من الجسد أثناء النوم، وهو ما يؤكد أن الروح لا تذوق الموت.

واستشهد الجندي، ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، بقول الله تعالى فى سورة الزمر: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا»، وقوله «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»، مفسرًا: «حيث قال (الأنفس) ولم يقل (الأرواح)».

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تابع: «الروح ليست شرط الحياة، بدليل أن الروح بتطلع ولسه عايش، وأنت نايم بتطلع روحك لكن بتكون لسه حي».