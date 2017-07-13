أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

خالد الجندي: «الروح ليست شرط الحياة.. بتطلع وبتبقى لسه عايش»

Google+ Print
خالد الجندي: «الروح ليست شرط الحياة.. بتطلع وبتبقى لسه عايش» خالد الجندي: «الروح ليست شرط الحياة.. بتطلع وبتبقى لسه عايش»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا ارتباط بين الروح والحياة، لافتًا إلى أن الروح تخرج من الجسد أثناء النوم، وهو ما يؤكد أن الروح لا تذوق الموت.

واستشهد الجندي، ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، اليوم الخميس، بقول الله تعالى فى سورة الزمر: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا»، وقوله «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»، مفسرًا: «حيث قال (الأنفس) ولم يقل (الأرواح)».

شاهد أيضا

تابع: «الروح ليست شرط الحياة، بدليل أن الروح بتطلع ولسه عايش، وأنت نايم بتطلع روحك لكن بتكون لسه حي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - موفد dmc يكشف الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء إستعداداً لموسم عيد الأضحى

الاخبار - موفد dmc يكشف الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء إستعداداً لموسم عيد الأضحى

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الأربعاء 16-8-2017 - ( لقاء مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الأربعاء 16-8-2017 - ( لقاء مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري )

مساء dmc - رئيس هيئة الطرق والكباري : نحتاج 3.5 مليار جنيه لصيانة الطرق تدعمنا الدولة بـ 1.8 مليار

مساء dmc - رئيس هيئة الطرق والكباري : نحتاج 3.5 مليار جنيه لصيانة الطرق تدعمنا الدولة بـ 1.8 مليار

مساء dmc - رئيس هيئة الطرق والكباري : طريق شبرا كلفنا 1.9 مليار جنيه تعويضات لأصحاب الأراضي

مساء dmc - رئيس هيئة الطرق والكباري : طريق شبرا كلفنا 1.9 مليار جنيه تعويضات لأصحاب الأراضي