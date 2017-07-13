السجيني: انتخابات المحليات لن تجرى في 2018

التحرير

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قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة بنود قانون المحليات، وكان من المفترض أن يعرض على الجلسة العامة للموافقة عليه، وإحالته للرئاسة، إلا أن البرلمان لم يتمكن من ذلك، لتأخر الحكومة فى إرسال القانون الخاص بها، وبالتالي انتهي دور الانعقاد دون إقراره.

وأوضح السجيني، لـ"التحرير"، أن إقرار القانون وحده لا يعني إجراء انتخابات المحليات مباشرة، مشيرا إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ستأخذ وقتا إضافيا قد يصل لنصف عام كامل، موضحا أن انتخابات المجالس المحلية قد تؤجل لما بعد الانتخابات الرئاسية.

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وأكد النائب، أن انتخابات المحليات لن تلحق بعام 2018، خاصة بعد تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد إلى دور الانعقاد الثالث بالمجلس.