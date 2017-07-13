صور| أهالي «وايت نايتس» يقطعون الطريق للإفراج عنهم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تجمهر عدد من أهالي وزملاء مشجعي "وايت نايتس"، بميدان فيكتور عمانويل، بمنطقة سموحة، شرق الإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عنهم، بعد تورطهم في أحداث عنف بملعب ستاد برج العرب غرب الإسكندرية، حيث قطع الأهالي الطريق منددين بحبس أبنائهم.

وأمر قاضي المعارضات في محكمة جنح الدخيلة، بغرب الإسكندرية، بتجديد حبس 237 مشجعا زملكاويا، ممن يطلقون على أنفسهم ألتراس "وايت نايتس"، 15 يومًا، على ذمة التحقيق، لتورطهم في أعمال عنف وشغب بملعب برج العرب، عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، الأحد الماضي، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق، وودع على أثره الفريق الأبيض، البطولة.

كان المستشار سعيد عبد المحسن، رئيس نيابة غرب الإسكندرية، قرر حبس المتهمين، بعد ثبوت تورطهم في أعمال عنف، حيث توجه فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد نوار، إلى مقر مديرية الأمن للتحقيق معهم بتهمة إثارة الشغب وإحداث تلفيات باستاد برج العرب، وتم تفريغ الفيديوهات وطلب تحريات الأمن الوطني والاستعلام عن هوية المقبوض عليهم.

شارك في التحقيقات نحو 30 محققا استعانوا خلالها بتحريات الأمن الوطني، وتفريغ الفيديوهات ومطابقة المشاركين في الأحداث مع المضبوطين، بينما دافع نحو 10 محامين عن المتهمين أمام النيابة، وحضروا التحقيقات معهم.

شاهد أيضا

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة أولتراس، وحيازة تذاكر مزورة، وشماريخ، وقمصان تحمل عبارات مسيئة.

كانت اشتباكات اندلعت بين جماهير "وايت نايتس" بملعب استاد برج العرب، غرب الإسكندرية، مع قوات الأمن عقب انتهاء المباراة، ما دفع الأمن لاستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما قدرت الخسائر المبدئية بملعب استاد برج العرب بنحو مليون جنيه.



