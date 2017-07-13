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أول الثانوية الأزهرية: «أسعد يوم في حياتي.. سهر الليالي مارحش»

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أول الثانوية الأزهرية: «أسعد يوم في حياتي.. سهر الليالي مارحش» أول الثانوية الأزهرية: «أسعد يوم في حياتي.. سهر الليالي مارحش»

التحرير

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أعرب الطالب محمد أحمد عبد الوهاب السيد، الأول على طلاب الثانوية الأزهرية "الشعبة الإسلامية" بالإسكندرية، عن سعادته لتلقيه مكالمة هاتفية من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتهنئته على تفوقه، قائلا: "أسعد يوم في حياتي".

أضاف محمد، لـ"التحرير": "لكل مجتهد نصيب ولم أصدق أن الإمام الأكبر بيكلمني بنفسه وبيقولي إني الأول، شعور لا يوصف وحسيت إن سهر الليالي والتعب مارحش".

وأكد فخره بانتمائه لمؤسسة التعليم الأزهري، مشيرا إلى أن والده من شجعه على الالتحاق به، حيث يعمل مدرس لغة عربية بأحد المعاهد الأزهرية، كما أن شقيقيه من خريجي الأزهر.

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وأشار إلى أنه سيفاضل بين كليتي اللغة العربية وأصول الدين للالتحاق بإحداهما.

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التحرير

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