صور| أهالي أسوان عن تحديث بطاقات التموين: «رحلة عذاب في عز الحر»

التحرير

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معاناة يعيشها أهالي أسوان، منذ بداية الأسبوع الجاري، في ظل إجراءات ضم المواليد الجدد إلى بطاقات التموين الذكية، واستكمال بعض البيانات المطلوبة، لصرف المقررات التموينية، التي أعلنتها الوزارة.

يقول أحمد سليم، موظف في هيئة الآثار، إن المواطنين في رحلة عذاب طوال العام، بسبب بطاقات التموين، إما لتحديثها أو لإضافة مواليد جدد، أو لإجراءات الفصل المتبعة لحالات الوفاة أو الزواج للأسر وغيرها.

وأضاف سليم أن المواطنين يعانون بشدة أمام مكتب تموين أسوان الرئيسي بطريق السادات، نظرا لارتفاع حرارة الجو إلى 45 درجة.

وذكر حسين عرابي، من أهالي أسوان، أنه جاء اليوم لإضافة اثنين من أبنائه لبطاقته التموينية، وواجه معاناة كبيرة وتعسف من قبل الموظفين، الذين رفضوا الإجابة على استفسارات المواطنين، رغم حالة التزاحم الشديدة، بل إن الأمر وصل إلى إغلاقهم أبواب المكتب في وجه المواطنين، مكتفين فقط بتلقي الأوراق المطلوبة.

وتابع عرابي أنه كان يتوجب على مسؤولي التموين، إيجاد مكان بديل لمكتب تموين أسوان الحالي، الذي يتكون من شقتين سكنيتين، بالقرب من منطقة جبلية، يعاني المواطنين في الوصول إليهما.

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من جانبه، قال حسام العربي، مدير عام التموين: "أعطينا توجيهاتنا إلى مسؤولي مكاتب التموين على مستوى المحافظة بسرعة تلقي طلبات المواطنين، بشأن تحديث أو فصل بطاقات التموين، مع تقديم جميع التيسرات لهم".

وأكد العربي، في تصريح لـ"التحرير" أن المدة الزمنية لإضافة المواليد الجدد لم يتم تحديدها، باعتبار أن ذلك مرتبط بنشرات وتوجيهات الوزارة.







