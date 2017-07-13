أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| أهالي أسوان عن تحديث بطاقات التموين: «رحلة عذاب في عز الحر»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

معاناة يعيشها أهالي أسوان، منذ بداية الأسبوع الجاري، في ظل إجراءات ضم المواليد الجدد إلى بطاقات الذكية، واستكمال بعض البيانات المطلوبة، لصرف المقررات التموينية، التي أعلنتها الوزارة.

يقول أحمد سليم، موظف في هيئة الآثار، إن المواطنين في رحلة عذاب طوال العام، بسبب بطاقات التموين، إما لتحديثها أو لإضافة مواليد جدد، أو لإجراءات الفصل المتبعة لحالات الوفاة أو الزواج للأسر وغيرها.

وأضاف سليم أن المواطنين يعانون بشدة أمام مكتب تموين أسوان الرئيسي بطريق السادات، نظرا لارتفاع حرارة الجو إلى 45 درجة.

وذكر حسين عرابي، من أهالي أسوان، أنه جاء اليوم لإضافة اثنين من أبنائه لبطاقته التموينية، وواجه معاناة كبيرة وتعسف من قبل الموظفين، الذين رفضوا الإجابة على استفسارات المواطنين، رغم حالة التزاحم الشديدة، بل إن الأمر وصل إلى إغلاقهم أبواب المكتب في وجه المواطنين، مكتفين فقط بتلقي الأوراق المطلوبة.

وتابع عرابي أنه كان يتوجب على مسؤولي التموين، إيجاد مكان بديل لمكتب تموين أسوان الحالي، الذي يتكون من شقتين سكنيتين، بالقرب من منطقة جبلية، يعاني المواطنين في الوصول إليهما.

شاهد أيضا

من جانبه، قال حسام العربي، مدير عام التموين: "أعطينا توجيهاتنا إلى مسؤولي مكاتب التموين على مستوى المحافظة بسرعة تلقي طلبات المواطنين، بشأن تحديث أو فصل بطاقات التموين، مع تقديم جميع التيسرات لهم".

وأكد العربي، في تصريح لـ"التحرير" أن المدة الزمنية لإضافة المواليد الجدد لم يتم تحديدها، باعتبار أن ذلك مرتبط بنشرات وتوجيهات الوزارة.

e4f5516c1b.jpg
a647366f3d.jpg
be61d9345a.jpg
f0cd81532a.jpg

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح