إشبيلية يعلن عن رابع صفقاته في الميركاتو

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أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع سيباستيان كورشيا، من نادي ليل الفرنسي لمدة 4 أعوام خلال فترة الانتقالت الحالية.

وأفادت تقارير صحفية أن الظهير الأيمن البالغ من العمر 26 عامًا، سيكلف النادي الإسباني 7.5 مليون يورو.

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وأصبح كورشيا رابع صفقات إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إيفر بانيجا، وجويدو بيتزارو، ولويس موريل.

وذكر نادي إشبيلية في بيان: "بعد أن وقع كورشيا على العقود، سيتوجه لمدريد ليحصل على التأشيرة الخاصة به ليسافر إلى اليابان للإلتقاء بزملائه بالفريق في مدينة أوساكا".