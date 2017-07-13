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ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

07:06 م الخميس 13 يوليو 2017

ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

المتهمين

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة في مدينة نصر باستخدام دراجة بخارية.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا بضبط "نصحي ط." -26 سنة- عاطل، وشقيقه "أدهم" -24 سنة- عاطل، حال استقلالهما دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية"، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من "يوسف م." -23 سنة- طالب، بأسلوب "الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهمين للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً لسرقة الهواتف المحمولة، وإنهما وراء ارتكاب 8 سرقة بذات الأسلوب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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