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مقتل سائق طعنًا بمطواة بسبب أولوية تحميل ركاب بموقف 15 مايو

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مصراوي Masrawy

مقتل سائق طعنًا بمطواة بسبب أولوية تحميل ركاب بموقف 15 مايو

06:45 م الخميس 13 يوليو 2017

مقتل سائق طعنًا بمطواة بسبب أولوية تحميل ركاب بموقف 15 مايو

المتهم

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

أنهى سائق حياة آخر، اليوم الخميس، طعنًا بسلاح أبيض" مطواة"، بسبب الخلاف على أولوية تحميل ركاب بموقف 15 مايو.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بموقف 15 مايو، دائرة القسم.

بالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين "محمود ع." - 30 سنة - سائق، و"سعيد ف." - 25 سنة - سائق، بسبب الخلاف حول أولوية تحميل الركاب بموقف 15 مايو.

تطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول علي الثاني بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، كانت بحوزته مُحدثًا إصابته بجرح طعني بالصدر، والتي أدت إلى وفاته.
بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها؛ أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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