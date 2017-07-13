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تقرير الطب الشرعي يكشف هوية جثة "برميل الصف"

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مصراوي Masrawy

تقرير الطب الشرعي يكشف هوية جثة "برميل الصف"

05:37 م الخميس 13 يوليو 2017

ارشيفية

كتب - صابر المحلاوي:

صرّحت نيابة الصف، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، اليوم الخميس، بدفن جثة عُثر عليها داخل برميل في حالة تعفن، بعد تشريحها وأخذ عينات DNA منها، لبيان هوية القتيل.

وكشف تقرير الطب الشرعي، أن الجثة لسائق من مدينة الصف، وبفحص عدد من بلاغات التغيب، دلت التحريات أنه تغيب عن منزله في 20 يونيو الماضي.

بدأت تفاصيل الواقعة، بعثور مزارع أثناء توجهه لأرضه الزراعية، فاشتم رائحة كريهة ولاحظ تجمع عدد كبير من الكلاب الضالة حول شيء في مقلب قمامة؛ فتوجه إليه ليتفاجأ بأنه جثة آدمية، وعلى الفور قام بإبلاغ عمدة القرية الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة؛ التي انتقلت لمسرح العثور على الجثة.

انتقلت النيابة العامة لإجراء مناظرة الجثة، التي أظهرت أن الجثة في حالة تحلل رمي نتيجة وفاة صاحبها منذ فترة ولم يتبين إصابات بها؛ نظرًا لتعفنها وتآكل جزء كبير من الجسد وظهور العظام، فضلًا عن نهش الكلاب لجزء كبير منها.

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