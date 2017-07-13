"شؤون النواب" تنفي ما نشر عن أن 96.8% من النواب راضون عن الحكومة

القاهرة- أ ش أ:

نفت وزارة شؤون مجلس النواب صحة ما تناولته عدد من وسائل الإعلام عن صدور تصريح من الوزارة بأن نسبة 96.8%‏ من النواب راضون عن الحكومة.

وقالت الوزارة –في بيان لها اليوم-، "إن الوسيلة الإعلامية التي نشرت هذا الخبر المغلوط قامت بتصحيح موقفها وأعادت نشرت الخبر الصحيح، وهو بإجراء استطلاع على عينة من ٤٨ نائبا تبين رضاهم بنسبة 96.8%‏ عن تجربة حضور مندوبي الاتصال السياسي للوزارات إلى مجلس النواب".

وكان المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب أشار -في مؤتمر صحفي أمس الأول بمقر الوزارة-، إلى أنه بشأن تسهيل التواصل مع النواب، تم استعادة فكرة مندوبي الاتصال السياسي للوزارات في البرلمان لتلقي طلبات الأعضاء، وأن هناك بعض الوزارات ليس لها مندوب وأنه بحلول دور الانعقاد الثالث سيكون لكل وزارة مندوب اتصال سياسي لها.

ولفت إلى أنه تم عمل استبيان على هذه الخدمة شملت 48 نائبا، تبين رضاهم عنها بنسبة 96.8%.