وزير الصحة من كفر الشيخ: الوزارة أنفقت 8 مليارات لتطوير المستشفيات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة أنفقت العام الحالي مبالغ مالية ضخمة، في سبيل تطوير المستشفيات، من أجل خدمة المواطنين، بلغت تكاليف هذه التطويرات، مبلغ 8 مليارات و300 مليون جنيه، وتلك المبالغ ضخمة للغاية، لا تقارن بتكاليف الأعوام الماضية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير الصحة والسكان، بقاعة المؤتمرات الكبرى، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لتفقد بعض المستشفيات، والقطاعات الطبية، وبحث سبل تطوير القطاع الصحي بنطاق المحافظة، بحضور محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأعلن وزير الصحة والسكان، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، أنه جرى افتتاح 10 مستشفيات في يوم واحد، قبل شهرين، ما يدل على اهتمام الحكومة بصحة المواطنين، وسعيها لرعايتهم صحيًا، موضحًا أن الوزارة نجحت في علاج ما يزيد عن مليون و200 ألف مريض من فيروس سي، وجار المسح الشامل لباقي المرضى في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أن الخدمات الصحية، والطبية، أصبحت مشكلة بمحافظة كفر الشيخ، وبعض محافظات أخرى على مستوى الجمهورية، مثل محافظتي أسيوط، والشرقية، حيث يعانون من مستوى طبى ضعيف، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خريطة، مؤخرًا، لإجراء حصر دقيق، حول تلقي المعلومات والبيانات الدقيقة، لمشاكل المنظومة الصحية بكافة المحافظات.

وأشاد الوزير خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، بمستشفى جامعة كفر الشيخ، معلنًا دعم الوزارة الكامل لهذا المستشفى، من خلال تلبية كافة الاحتياجات، والمتطلبات، وتوفير التجهيزات من كوادر وعناصر، ومستلزمات طبية، نظرًا لتقديمه الخدمة الثلاثية، لكافة أبناء المحافظة، فيما كانت تعانى في السابق، من نقص الخدمات الصحية، وهذا المستشفى عليه دور كبير تجاه تقديم الخدمة الصحية لأهالي كفر الشيخ.

وختامًا قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان: "أنا أمين على المرضى، وسأبذل كل جهدي لتوفير كافة الخدمات للمرضى، في كل أنحاء الجمهورية".