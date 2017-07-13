ليفربول يعلن عن موعد مشاركة «صلاح»

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أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول، جاهزًا للمشاركة مع فريقه الجديد، بعد إنهاء تصريح العمل والإجراءات الخاصة باللعب في إنجلترا.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وقت سابق أن «صلاح» لن يشارك في مباراة الفريق الودية أمام ترانمير روفرز، بسبب عدم إنهاء بعض الاجراءات.

لكن نادي ليفربول أعلن عبر الموقع الرسمي أن صلاح أنهى كل الاجراءات، وأصبح جاهز للمشاركة مع فريق ليفربول بداية من يوم الجمعة المقبل.

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وعاد محمد صلاح إلى الميرسيسايد اليوم الخميس، بعد أن عقد جلسة يوم الأربعاء مع السفير البريطاني في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقًا للإجراءات في المملكة المتحدة فإن محمد صلاح كان يحتاج إلى السفر خارج إنجلترا، ثم العودة مرة أخرى ليكون جاهز للإنضمام لليفربول.

ويلتقي فريق ليفربول يوم الجمعة المقبل في مباراة ودية على ملعب دي دابليو ستاديوم، أمام فريق ويجان أتلتيك، لتكون تلك الظهور الاول لصلاح في مباريات الريدز.