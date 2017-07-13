ميلان يتفق مع يوفنتوس لضم «بونوتشي» خلال الميركاتو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت «شبكة سكاي سبورتس» الإنجليزية، اليوم الخميس، أن نادي ميلان أتفق مع يوفنتوس، على ضم ليوناردو بونوتشي مدافع السيدة العجوز، مقابل 40 مليون يورو خلال فتلرة الانتقالت الحالية.

وعرض ميلان 30 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب منتخب إيطاليا، إضافة إلى التخلي عن ماتيا دي تشيليو، لفريق السيدة العجوز.

شاهد أيضا

ورفض يوفنتوس العرض الأول لعدم رغبته في دخول دي تشيليو ضمن الصفقة، ويقدر النادي قيمة الأخير بأقل من 10 مليون يورو، بينما يقدر ميلان مدافعه بـ15 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يذهب يوفنتوس للحصول على دي تشيليو من ميلان بعد إتمام صفقة بونوتشي البالغ من العمر 30 عامًا.