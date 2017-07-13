أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

ميلان يتفق مع يوفنتوس لضم «بونوتشي» خلال الميركاتو

Google+ Print
ميلان يتفق مع يوفنتوس لضم «بونوتشي» خلال الميركاتو ميلان يتفق مع يوفنتوس لضم «بونوتشي» خلال الميركاتو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت « سكاي سبورتس» الإنجليزية، اليوم الخميس، أن نادي ميلان أتفق مع يوفنتوس، على ضم ليوناردو بونوتشي مدافع السيدة العجوز، مقابل 40 مليون يورو خلال فتلرة الانتقالت الحالية. 

وعرض ميلان 30 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب منتخب إيطاليا، إضافة إلى التخلي عن ماتيا دي تشيليو، لفريق السيدة العجوز.

شاهد أيضا

ورفض يوفنتوس العرض الأول لعدم رغبته في دخول دي تشيليو ضمن الصفقة، ويقدر النادي قيمة الأخير بأقل من 10 مليون يورو، بينما يقدر ميلان مدافعه بـ15 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يذهب يوفنتوس للحصول على دي تشيليو من ميلان بعد إتمام صفقة بونوتشي البالغ من العمر 30 عامًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟