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أول "الشعبة الإسلامية" ثانوي أزهري: "مصدقتش إن الإمام الأكبر بيكلمني"

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مصراوي Masrawy

أول "الشعبة الإسلامية" ثانوي أزهري: "مصدقتش إن الإمام الأكبر بيكلمني"

06:08 م الخميس 13 يوليه 2017

أول الشعبة الإسلامية ثانوي أزهري

الإسكندرية – محمد عامر:

أبدى الطالب محمد أحمد عبد الوهاب السيد، الأول على طلاب الثانوية الأزهرية "الشعبة الإسلامية"، سعادته بمكالمة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر له لتهنئته بحصوله على المركز الأول.

وقال "محمد" في اتصال هاتفي مع "مصراوي": "لم أصدق أن الإمام الأكبر يهاتفني.. وسعيد بمنحه رحلة حج لوالدي ووالدتي"، مؤكدًا أن استفاد كثيرًا من التعليم الأزهري.

وأشار إلى أنه اختار التعليم الأزهري لرغبته في السير على نهج أسرته، قائلا: "إحنا أسرة أزهرية، فوالدي يعمل موجهًا لغة عربية بالأزهر الشريف، وشقيقي "عبد الوهاب" وشقيقتي "فاطمة" من خريجي الأزهر أيضًا.

وأضاف الأول على طلاب الثانوية الأزهرية "الشعبة الإسلامية"، أنه سيفاضل بين كليتي اللغة العربية وأصول الدين.

من جانبه قال الشيخ أحمد عبد الوهاب، إن نجله محمد حفظ القرآن كاملاً في الابتدائية، وكان يلقي دروسًا دينية عن القرآن الكريم والحديث الشريف بمسجد الهدى بكفر الزيات أثناء دراسته في الصف الأول الإعدادي.

وأضاف الأب، أن نجله حقق المركز الأول على المعهد في السنوات السابقة، وكذلك في الابتدائية، قائلا: "من صغره بيحب الأزهر والقرآن والحديث.. ووالدته ساعدته كثيرا في دراسته".

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مصراوي Masrawy

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