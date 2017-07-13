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إحالة 13 مواطنا وعربيا إلى المحكمة العسكرية بتهم الارهاب في لبنان

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مصراوي Masrawy

إحالة 13 مواطنا وعربيا إلى المحكمة العسكرية بتهم الارهاب في لبنان

06:15 م الخميس 13 يوليه 2017

إحالة 13 مواطنا وعربيا إلى المحكمة العسكرية بتهم الارهاب في لبنان

ارشيفية

بيروت - (د ب أ):

وجه قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان اليوم الخميس اتهامات الى 13 شخصا بينهم جنسيات عربية " في جرائم إرهابية والقتال ضد الجيش، وقتل ومحاولة قتل عسكريين وأحالهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة.

وقال مصدر رسمي لبناني، إن قائمة المتهمين شملت الموقوف السوري أحمد خالد الديب وهو قائد مجموعات تنتمي الى تنظيم داعش، واللبنانيين أحمد شدود ومحمد السليمان، وأربعة فلسطينيين غادروا مخيم عين الحلوة، وانتقلوا الى الرقة السورية والتحقوا بصفوف تنظيم داعش وقاتلوا معه.

وشملت القائمة ايضا اللبنانيين بشير اسبر آغا وكتيبة الرفاعي اللذين سافرا إلى تركيا ثم سوريا حيث التحقا بتنظيم داعش وشاركا في القتال إلى جانبه، واللبناني علي حسن خالد المتهم بالانتماء الى تنظيم داعش.

وتضمنت القائمة أيضا السوريين أماني أحمد عامر وشقيقها عبد الحكيم أحمد عامر المتهمين بالانتماء الى تنظيم "داعش"، واللبناني عدي الجميل المتهم بالانتماء الى داعش والالتحاق بصفوفه في الرقة ثم في الموصل والقتال الى جانبه والسفر إلى المانيا حيث سجن مدة شهر ورحل إلى لبنان حيث تم إلقاء القبض عليه تنفيذاً لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه".

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