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الحجر الزراعي الصيني يوافق على فتح أسواقه أمام العنب المصري

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مصراوي Masrawy

الحجر الزراعي الصيني يوافق على فتح أسواقه أمام العنب المصري

06:12 م الخميس 13 يوليه 2017

الحجر الزراعي الصيني يوافق على فتح أسواقه أمام العنب المصري

ارشيفية

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الحجر الزراعي الصيني، اليوم الخميس، قرارا بفتح السوق الصيني أمام العنب المصري.

وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية -في بيان اليوم-، إلى أن الموافقة على القرار جاءت بعد المفاوضات التي خاضها الجانب المصري مع نظيره الصيني والتي استمرت لأكثر من سنتين، تخللها سفر وفد مصري للصين واستقبال وفود صينية بمصر.

من جانبه، قال رئيس المجلس عبد الحميد الدمرداش، إن الجانب الصيني خلال زيارته الأخيرة لمصر اقتنع بالمنظومة التي وضعها الجانب المصري للرقابة على عمليات إنتاج وتعبئة العنب المُصدَر.

وأضاف: "نأمل في مضاعفة صادرات من العنب والتي وصلت الموسم الماضي إلى حوالي 120 ألف طن، وذلك بعد نجاحنا في فتح هذا السوق الهام والواعد، وهو ما حدث للموالح المصرية والتي قفزت صادراتنا منها للصين من ألف طن موسم 2005 /2006 لتصبح حوالي 105 آلاف طن بقيمة تصل إلى 54 مليون دولار خلال الموسم التصديري الحالي 2016/ 2017".

وأشار إلى أنه بفتح السوق الصيني أمام العنب المصري أصبح لدى مصر منتجين هامين يتم تصديرهما إلى السوق الصيني هما الموالح والعنب، مضيفا أن المفاوضات مع الجانب الصيني ستستمر للسماح بدخول بعض المنتجات الزراعية الأخرى التي تتميز بها مصر إلى الأسواق الصينية.

وناشد رئيس المجلس، المزارع المعتمدة لدى الصين والتي ستقوم بتصدير إنتاجها، الالتزام الكامل بمتطلبات الجانب الصيني لضمان عدم حدوث أية مشاكل عند وصول هذه الشحنات للصين وكسب ثقة المستهلك الصيني في جودة العنب المصري.

هذا المحتوى من

Asha

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