صور| محافظ السويس يتفقد تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي

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تفقد أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الخميس، عددا من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة السويس، بدأها بمتابعة لمحطة صرف صحي الزراير الجديدة بمنطقة العبور، في حي الأربعين، التي تبلغ طاقتها 64 ألف متر مكعب يوميا.

وتوجه حامد إلى محطة رفع مياه التعاونيات بمنطقة السلام 2 بطاقة قدرها 20 ألف متر مكعب مياه، وخزان مدينة السلام بسعة 5 آلاف لتر مكعب مياه ، كما تابع مشروع محطة الصرف الصحي القديم وبرك الأكسدة القديمة بمنطقة عرب المعمل، وهي ضمن المشروعات المتوقفة منذ سنوات للتأكيد على بدء أعمال التطوير مع بداية الخطة الجديدة.

وتابع تطوير محطة الصرف الرئيسية بحي عتاقة، لزيادة طاقتها من 130 ألف متر مكعب إلى 280 ألف متر مكعب، لتواكب أعمال التوسعات العمرانية والمشروعات والمدن الجديدة، خلال السنوات المقبلة.

وشدد محافظ السويس على الشركة القابضة والشركة المنفذة والهيئة القومية، بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات التي تدعم السويس في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب، لتواكب احتفالات المحافظة بانتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973.

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رافق المحافظ في جولته وليد شوقي، رئيس حي عتاقة، حمدي عبد الله، رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، العميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين، شكري عبد المنعم، مدير عام فرع الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس، أبو العزايم محمد، مدير مشروعات شركة المقاولون العرب بالسويس، منير كامل، مدير عام المتابعة، وعدد من المهندسين والمشرفين على المشروعات.







