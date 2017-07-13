أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المالية: لأول مرة.. 30 % زيادة في حصيلة الضرائب

Google+ Print
المالية: لأول مرة.. 30 % زيادة في حصيلة الضرائب المالية: لأول مرة.. 30 % زيادة في حصيلة الضرائب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه للمرة الأولى فى تاريخ الموازنة العامة للدولة، يتم تحقيق حصيلة ضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 2016- 2017، بلغت 433 مليار جنيه بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات.

وأضاف المنير، فى بيان، أن عجز الموازنة الكلى فى عام 2015 - 2016 كان 12.5% انخفض خلال 2016 -2017 إلى 10.8%، متوقعًا وصول النسبة إلى 9% خلال عام 2017- 2018، موضحًا أن العجز الأولى كان 3.5% خلال عام 2015 - 2016، وأصبح 1.5% خلال 2016 - 2017 على أن يتم تحقيق فائض بمعدل 0.3 % خلال العام المالى 2017-2018، مشيرًا إلى أن المشروعات الاستثمارية فى يتم تحفيزها من خلال استقرار السياسات الضريبية، لافتًا أنه تمت زيادة حجم تدفق الاستثمارات بعد قانون الإعفاءات الضريبية.

وأشار المنير إلى أن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهدافًا محددة، ويتم إقرار الخاصة الضريبى بنسبة من التكلفة الاستثمارية بنسبة تتراوح مابين 30% و50% من مناطق إلى أخرى لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، لافتا إلى أن الحوافز متعلقة بحجم الاستثمارات وطبيعتها، مؤكدًا أنه كلما زادت التكلفة الاستثمارية زادت الاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة الحوافز، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الذاتية لها مميزات ضخمة، مضيفًا أن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهدافًا لتشجيع الاستثمارات بأقل خسارة فى الموازنة العامة.

وتحدث المنير، عن مشكلة زيادة الإعفاء الضريبى، والتى يستفيد منها الأقل والأكثر دخلا، موضحًا أن نظام الائتمان الضريبى الممول من الأشخاص والشركات عندما يصل إلى الحساب الضريبى يحصل الأقل دخلا على نسبة ويستفيد منها الأعلى دخلا طبقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيقا لمبدأ الضريبة التصاعدية، مضيفًا: "كل دولة لها نظام ضريبى يتفق مع الحجم الضريبى لها، ومصر كدولة لديها موارد تشجعها وتحفزها على الاستثمار".

شاهد أيضا

وأكد نائب وزير المالية أن سعر الضريبة فى مصر 22.5%، وهو مناسب مقارنة بالدول الأخرى، معربًا عن أمله فى أن تتحول الضرائب من مصلحة حكومية إلى مؤسسات مالية خدمية تتطلب مجموعة من التعديلات لتحسين بيئة العمل للعاملين والممولين، مشيرًا إلى أنه ستتم إعادة النظر فى قانون ضريبة الدخل ودراسته بشكل علمى، موضحًا أن الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يتمثل فى توحيد الإجراءات والفصل بين القوانين، بالإضافة إلى إجراءات موحدة تتعلق بالربط والطعن وغرامات التأخير.

ومن جانبه، قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب لديها خطط وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب طبقًا لخطة وزارة المالية، وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب. 

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن مصلحة الضرائب الضرائب تبذل جهودا كبيرة فى ملف التهرب الضريبى من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، بالإضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين