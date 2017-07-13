أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اليوم.. «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 13.2 مليار جنيه

Google+ Print
اليوم.. «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 13.2 مليار جنيه اليوم.. «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 13.2 مليار جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما، 6.5 مليار جنيه، بسعر فائدة 22.278%، ومعدل التغطية 2.4 مرة، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 357 يوما، بسعر فائدة 21.993%، ومعدل التغطية 4.1 مرة.

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة

غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)