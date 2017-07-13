اليوم.. «المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 13.2 مليار جنيه

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طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما، 6.5 مليار جنيه، بسعر فائدة 22.278%، ومعدل التغطية 2.4 مرة، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 357 يوما، بسعر فائدة 21.993%، ومعدل التغطية 4.1 مرة.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.