هارب بالهرم.. حاول الإفلات من كمين شقيقين فسقط في قبضة الشرطة

كتب - محمد شعبان:

ألقت دورية أمنية القبض على هارب أثناء إطلاقه أعيرة نارية من طبنجة أمام إحدى المطاعم بشارع الهرم.

البداية أثناء مرور دورية بقيادة الرائد هيثم سكر، سمع صوت إطلاق أعيرة نارية، وشاهد شخصا أمام مطعم "خرستو" بحوزته طبنجة يتشاجر مع اثنين آخرين، وأمكن ضبطهم.

وتبين أن المتهم يدعى "محمد أ."، 28 عاما، سائق توك توك، هارب من حكم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بقضية (سلاح وذخيرة واستعراض قوة)، وبحوزته طبنجة ماركة براوننج و17 طلقة.

وأشارت تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إلى وجود خلافات مالية بين المتهم وعاطلين "شقيقين"، وأنهما طلبا كقابلته بمكان الواقعة لإنهاء الخلاف، إلا أن المتهم استشعر بنيتهما في اصطحابه إلى ديوان القسم لتنفيذ الحكم الصادر ضده، فأطلق النار محاولا الهرب.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.