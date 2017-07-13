الأولى على الثانوية الأزهرية لـ"مصراوي": "مجدي يعقوب مثلي الأعلى"

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي القناوي:

سادت حالة من الفرح داخل منزل الطالبة إيمان عزيز محمود حسن، الحاصلة على المركز الأول علمي في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 648 بنسبة 99,69% بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد اعتماد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للنتيجة.

"مكنتش مصدقة إن فضيلة الإمام معايا على التليفون".. هكذا استقبلت "إيمان" خبر حصولها على المركز الأول، مؤكدة أنها كانت حريصة على ان تكون ضمن الطلاب المتفوقين.

وتابعت إيمان في لقاء مع "مصراوي" : "كان هدفي منذ بداية العام أن أكون ضمن الأوائل، ولكن لم أتوقع مطلقًا أن أكون الأولى، إلى أن هاتفني مسئولون بالمشيخة ليؤكدوا أن الإمام الطيب سيتواصل معي تليفونيًّا لتهنئتي".

وأشارت الحاصلة على المركز الأول، إلى أنها حرصت منذ بداية العام على تنظيم الوقت مع الحصول على دروس خصوصية بالمواد التي تدرسها، والمذاكرة لمدة 8 ساعات يوميًّا.

وعن أمنيتها، قالت إن حلمها تحقق بالالتحاق بكلية الطب لكي تصبح مثل الدكتور مجدي يعقوب الذي اتخذته قدوة ونموذجًا تفضّل أن تكون مثله.

وحول نظام البوكليت الذي طبق هذا العام قالت: "مريح ويوفر الجهد والوقت ويساعد على حل الأسئلة بشكل مبسط دون تعقيد".

وبسؤالها عن وجود صعوبات بنظام الثانوية الأزهرية قالت: " بندرس أكثر من 18 مادة ولا وجود لشعب مثل الثانوي بشعبتيه العلمي علوم أو الرياضة"، مطالبة بوجود نظام الثانوي العام بالأزهر لتخفيف العبء على الطلاب.

من جانبه، عبر الأب "عزيز محمود حسن" عن سعادته البالغة بحصول ابنته على المركز الأول، مؤكدًا أن شقيقتها الصغرى من المتفوقين دراسيًّا وتمكنت من الحصول على المركز الخامس بين الأوائل بالصف الثالث الإعدادي.

وأضاف الأب وهو يشعر بالفخر، أنه حرص على إلحاق أبنائه بالأزهر الشريف لكي يتمكنوا من حفظ القرآن كاملاً والتفوق دراسيًّا، مشيرًا إلى أنه استطاع تحقيق حلمه وأن يحفظ أبناؤه القرآن كاملاً.