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مصدر يكشف سبب استبعاد "محاسن لوقا والدجوي" من ترشيحات رئاسة "النيابة الإدارية"

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مصراوي Masrawy

مصدر يكشف سبب استبعاد "محاسن لوقا والدجوي" من ترشيحات رئاسة "النيابة الإدارية"

05:35 م الخميس 13 يوليو 2017

النيابة الإدارية

كتب - عمرو علي:

قال مصدر قضائي مطّلع بهيئة النيابة الإدارية، إن اجتماع المجلس انتهى إلى ترشيح المستشارين سامية عبد الغني المتيم وفريال حميدة قطب وسناء عطية متولي، نواب رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة، لرئاسة الهيئة.

وأوضح المصدر في تصريح لــ "مصراوي"، اليوم الخميس، أن الترشيحات جاءت بعد اعتذار المستشارة محاسن لوقا، النائب الثاني لرئيس النيابة الإدارية، وأقدم مستشارة في الهيئة بعد المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله.

وأضاف المصدر – رفض ذكر اسمه - أنه تم استبعاد المستشار عبد المنعم الدجوي، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لأنه سيحال للتقاعد مطلع أغسطس المقبل.

يشار إلى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالية، المستشارة رشيدة فتح الله ستُحال للتقاعد، في 13 سبتمبر المقبل.

ويتولى أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إرسال أسماء 3 مرشحات لرئاسة الجمهورية؛ تمهيدًا لاختيار رئيس الهيئة الجديد.

وتم الترشيح وفقًا للقانون حيث يجب ترشيح أقدم 3 أعضاء قبل إحالة رئيس الهيئة للتقاعد بـ60 يومًا، وستحال المستشارة رشيدة فتح الله للتقاعد يوم 13 سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 291 لسنة 2017 بتعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله ــ رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بداية من أول يوليو الجاري.

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