اتحاد الكرة يوقف ميدو 6 مباريات و10 ألاف غرامة

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قراراتها بخصوص مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري ومباريات ربع نهائي كأس مصر، و اتخذت المسابقات عدة قرارات اليوم وهى كما يلي:

- إيقاف ميدو المدير الفني لوادي دجلة 6 مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، لقيامه بأفعال مشينة ضد المسموح لهم بالتواجد مع الأهلي.

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- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي للسباب الجماعي من قبل المسموح لهم بالتواجد ضد أحمد حسام " ميدو " المدير الفني لوادي دجلة في مباراة الفريقين أمس.

- توقيع إيقاف أسامة عرابي المدير الفني لأسوان مباراة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وذلك لتصريحاته في وسائل الإعلام ضد عناصر اللعبة عقب مباراة فريقه مع وادي دجلة في الأسبوع الأخير للدوري.

جدير بالذكر أنه سبق إيقاف ميدو 4 مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكام بين شوطي مباراة فريقه مع الزمالك في 29 نوفمبر 2016 وتصريحاته في وسائل الإعلام بعدها، وأيضاً سبق تغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات عقب مباراة فريقه مع المصري في 8 مايو الماضي.