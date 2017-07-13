أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

اتحاد الكرة يوقف ميدو 6 مباريات و10 ألاف غرامة

Google+ Print
اتحاد الكرة يوقف ميدو 6 مباريات و10 ألاف غرامة اتحاد الكرة يوقف ميدو 6 مباريات و10 ألاف غرامة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قراراتها بخصوص مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري ومباريات ربع نهائي كأس ، و اتخذت المسابقات عدة قرارات اليوم وهى كما يلي: 

- إيقاف ميدو المدير الفني لوادي دجلة 6 مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، لقيامه بأفعال مشينة ضد المسموح لهم بالتواجد مع الأهلي.

شاهد أيضا

- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي للسباب الجماعي من قبل المسموح لهم بالتواجد ضد أحمد حسام " ميدو " المدير الفني لوادي دجلة في مباراة الفريقين أمس.

- توقيع إيقاف أسامة عرابي المدير الفني لأسوان مباراة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وذلك لتصريحاته في وسائل الإعلام ضد عناصر اللعبة عقب مباراة فريقه مع وادي دجلة في الأسبوع الأخير للدوري.

جدير بالذكر أنه سبق إيقاف ميدو 4 مباريات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكام بين شوطي مباراة فريقه مع في 29 نوفمبر 2016 وتصريحاته في وسائل الإعلام بعدها، وأيضاً سبق تغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات عقب مباراة فريقه مع المصري في 8 مايو الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"