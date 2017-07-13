مقتل أربعة أطفال بقذيفة هاون حية في شمال أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أفاد مسؤول أفغاني اليوم الخميس، بأن أربعة أطفال لقوا حتفهم أثناء لهوهم بقذيفة هاون حية في ولاية بغلان بشمال أفغانستان.

وقال أكرم الدين ساري رئيس شرطة بغلان لوكالة الأنباء الألمانية، إن طفلا آخر أصيب أيضا عندما انفجرت قذيفة الهاون في قرية نقيلان بمنطقة بوركا أول أمس الثلاثاء.

ومع تزايد حدة القتال ضد مسلحي حركة طالبان في جميع أنحاء البلاد، يزداد عدد الضحايا الذين يكشف عنهم بعد ذلك بأيام.

وقال ساري إن المنطقة التي وقع فيها الحادث تخضع لسيطرة مقاتلي طالبان، حيث تقع منطقة بوركا على حدود مقاطعة قندوز المضطربة.

وازداد الصراع مع مسلحي طالبان سوءا منذ انتهاء مهمة الناتو القتالية في نهاية عام 2014.

وارتفع عدد الإصابات الناجمة عن المتفجرات المتخلفة عن الصراع بنسبة 66 في المائة في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقا لتقرير الأمم المتحدة السنوي بشأن الإصابات المدنية.

وكان أربعة أطفال قد لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون بجراح بسبب قذيفة هاون في مقاطعة قندوز الشمالية في أبريل الماضي.