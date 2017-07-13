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ننشر شروط الالتحاق بالكلية الحربية

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ننشر شروط الالتحاق بالكلية الحربية ننشر شروط الالتحاق بالكلية الحربية

التحرير

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وللطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية الحربية يجب أن تتوافر بهم الشروط التالي:-

- ألا يزيد السن في 1/ 11/ 2017 عن 21 سنة.

- الحصول على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمي والأدبي).

- أن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

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ومدة الدراسة 4 سنوات يدرس فيها الطالب:

- علوم عسكرية أساسية وعامة.

- علوم إنسانية.

- أساسيات علمية هندسية.

ويمنح الخريج درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ويمكن للخريج أن يستكمل دراسته العسكرية في الحصول على ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتوراة.

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التحرير

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