الصين توافق على فتح الأسواق أمام العنب المصري

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أصدر الحجر الزراعى الصينى اليوم قراره بفتح السوق الصينى أمام العنب المصرى ، وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى بيان له اليوم الخميس، إن الموافقة على القرار جاءت بعد المفاوضات التى خاضها الجانب المصري مع نظيره الصينى والتي استمرت لأكثر من سنتين تخللها سفر وفد مصرى للصين واستقبال وفـود صينية بمصر.

من جانبه قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس إن الجانب الصيني خلال زيارته الأخيرة لمصر اقتنع بالمنظومة التى وضعها الجانب المصرى للرقابة على عمليات إنتاج وتعبئة العنب المصدر.

وأضاف: نأمل في مضاعفة صادرات مصر من العنب والتي وصلت الموسم الماضي إلى حوالي 120 ألف طن وذلك بعد نجاحنا في فتح هذا السوق الهام والواعد ، وهـو ما حدث للموالح المصرية والتى قفـزت صادراتنا منها للصين من ألف طن موسم 2005/2006 لتصبح حوالى 105 آلاف طن بقيمة تصل إلى 54 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الحالى 2016/2017.

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وأشار الى أنه بفتح السوق الصينى أمام العنب المصرى أصبح لدى مصر منتجين هامين يتم تصديرهما إلى السوق الصينى هما الموالح والعنب .

وأضاف الدمرداش أن المفاوضات مع الجانب الصينى ستستمر للسماح بدخول بعض المنتجات الزراعية الأخرى التي تتميز بها مصر إلى الأسواق الصينية.

وناشـد رئيس المجلس المزارع المعتمدة للصين والتي ستقوم بتصدير إنتاجها للصين الإلتزام الكامل بمتطلبات الجانب الصينى لضمان عدم حدوث أى مشاكل عند وصول هذه الشحنات للصين وكسب ثقة المستهلك الصينى فى جودة العنب المصرى.