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السبت.. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

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السبت.. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية السبت.. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

التحرير

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يعقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، في الساعة العاشرة والنصف صباح السبت المقبل، مؤتمرا صحفيا بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهري.

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أجرى اتصالات هاتفية، اليوم الخميس، بالطلاب الثلاثة الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (إسلامية، علمي، أدبي)، هنأهم خلالها بالنتيجة التي حققوها، متمنيا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدا من النجاح والتفوق.

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وتقديرا لتفوقهم، قرر الطيب منح رحلة حج هذا العام لوالدي الطلاب أصحاب المركز الأول على مستوى الجمهورية من كل الشعب، إضافة إلى مكافأة مالية وإعفاء من المصروفات الجامعية للعشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وحرص شيخ الأزهر، خلال الاتصال، على التحدث مع والد كل طالب أو والدته، وشكرهم على جهودهم في رعاية أبنائهم، وتوفير الجو المناسب لتفوقهم في دراستهم، ناصحا كافة الآباء والأمهات بأن أفضل استثمار لهم في حياتهم، تربية وتعليم أبنائهم حتى يسهموا في صناعة مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

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التحرير

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