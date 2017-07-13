صحيفة أمريكية: علاقة واشنطن بمصر أبرز تغيرات سياسة ترامب الخارجية

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بتغيير سياسات الولايات المتحدة الخارجية بشكل كبير، عما كانت عليه خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضافت الصحيفة أن من مظاهر تغيير سياسات ترامب الخارجية تعزيز علاقاته مع دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها المملكة العربية الـسعـودية ومصر، من أجل إعادة إحياء جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرة أخرى.

ونوهت إلى أن ترامب كان يريد السلام بين الطرفين، وتعهد بإبرام اتفاقية السلام وقطع مسافة كبيرة في تقريب وجهات النظر، واستعان بأطراف عربية وسيطة مثل مـصـر والمملكة العربية الـسعـودية والأردن.

وتابعت من الناحية الأخرى، فإن من أبرز التغيرات السياسية الخارجية لترامب هي الحرب ضد داعـش والتي أتت بثمارها إلى حد كبير، وأسفرت عن تحرير مدينة الموصل بالكامل من التنظيم.

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أما بالنسبة لروسيا، فكانت تصريحات ترامب مخالفة لما حدث على أرض الواقع، فعلى الرغم من إجراء تحقيقات موسعة حول علاقة الفريق الرئاسي لترامب بالإدارة الروسية خلال فترة الانتخابات، إلا أن العلاقات بين البلدين وصلت لأدنى مستوياتها وفقًا لتصريحات المسئولين في البلدين.

وأشارت إلى أن الأزمة وصلت لذروتها بعد قصف القوات الأمريكية قاعدة الشعيرات العسكرية السورية التابعة للرئيس بشار الأسد، وهو ما أشعل غضب الإدارة الروسية.



